Riciclaggio: arrestato Giancarlo Tulliani

Tulliani è destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per riciclaggio nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Roma. Lo rende noto il suo legale Titta Madia

"L'arresto è legato ad un mandato internazionale disposto dalla Procura di Roma - spiega l'avvocato Madia -. Adesso si avvierà la procedura di estradizione al termine della quale le autorità di Dubai potranno concedere o meno il trasferimento in Italia di Tulliani". In base a quanto si apprende l'indagato sarebbe stato fermato mentre si trovava all'aeroporto dove si era recato per accompagnare la sua compagna.