Trump, 'A ogni attacco colpiremo Isis 10 volte più forte'

"Da ora in poi ogni volta che saremo attaccati li colpiremo dieci volte più duramente": lo ha detto Donald Trump ai cronisti prima di imbarcarsi per il suo primo viaggio in Asia, riferendosi all'Isis e all'attentato di New York. "Quindi quando avremo un animale che fa un attacco come quello dell'altro ieri a Manhattan, li colpiremo dieci volte più duramente", ha aggiunto. "Loro lo rivendicano come un soldato, buona fortuna. Ogni volta che ci colpiranno, e sapremo che è l'Isis, li colpiremo in modo inimmaginabile", ha aggiunto.