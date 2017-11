X-Factor: 2/o live elimina Perbellini

Ha aperto nel segno della musica di Sam Smith la seconda puntata dei live targati X-Factor.

L'artista britannico ha inaugurato il palcoscenico della X-Factor arena con uno dei brani che lo hanno fatto conoscere in mezzo mondo, 'Stay with me', tratto dal primo album 'In the lonely hour' dato alle stampe quattro anni fa (poi ancora con la nuova 'Too good at goodbyes', più avanti nella serata), anticipando il padrone di casa Alessandro Cattelan alle prese con il tema della puntata: 'Un mare da salvare'. "Produciamo trecento milioni di tonnellate di plastica e ne ricicliamo solo un piccola percentuale, molto del resto finisce in mare. Noi facciamo la nostra parte e tutto quello che utilizziamo in scena è fatto di plastica riciclata", dice. A fine serata il concorrente meno apprezzato dal televoto sono stati i Ros ma i giudici non hanno saputo scegliere tra loro e Virginia Perbellini, rimettendo il giudizio finale al pubblico che ha preferito proprio la band.