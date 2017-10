Ok all'uscita dalle scuole medie senza genitori

"Abbiamo spinto noi perché fosse presentato l'emendamento, utilizzando il decreto legge per risolvere la questione velocemente": afferma il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli.

In Senato, infatti, sono arrivate proposte bipartisan per risolvere il problema. Tra gli altri hanno presentato in Senato emendamenti al decreto fiscale il Pd e Mdp. Due gli emendamenti Dem a firma Marcucci e Puglisi. Nella proposta Marcucci i genitori possono autorizzare l'uscita autonoma degli under 14, sollevando la scuola dalla responsabilità. La proposta Puglisi, come quella di Mdp, prevede una apposita liberatoria. Si tratta di un tema, sottolinea la capogruppo Mdp Cecilia Guerra, "che andava risolto subito", anche con un decreto ad hoc.