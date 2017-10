Ponte Ognissanti con bel tempo, domenica arriva perturbazione

Sarà un Ponte di Ognissanti all'insegna del bel tempo in tutta Italia, con le temperature che saranno in ulteriore diminuzione nei valori notturni e del primo mattino. In base alle prime previsioni dei meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it, tra mercoledì e venerdì l'alta pressione tornerà ad occupare il Mediterraneo. La siccità che da mesi stringe d'assedio il nostro Paese, sottolineano, non potrà quindi che aggravarsi e, di conseguenza, l'emergenza incendi.

"I modelli a nostra disposizione, tuttavia - precisano - confermano al momento un cambiamento più significativo di questa situazione sul finire della settimana. In particolare, a partire da domenica, quando potrebbe giungere una perturbazione atlantica sulle regioni settentrionali". Nel dettaglio mercoledì prevarranno ancora le nuvole su Calabria e Sicilia, con la possibilità di locali piogge o brevi rovesci principalmente sull'Isola. Nel resto del Paese, invece, condizioni di tempo più stabile, con prevalenza di sole e soltanto poche nubi di passaggio al Nord.

Le temperature saranno in ulteriore diminuzione durante la notte e la mattina presto, con clima freddo all'alba al Centro-nord, dove ci si potrà localmente avvicinare agli zero gradi. Le massime, invece, saranno stazionarie o in lieve, generale rialzo. Nei giorni successivi, almeno fino alla giornata di venerdì, prevarranno ancora condizioni di tempo stabile, con quasi totale assenza di precipitazioni rilevanti. Tra sabato e domenica, invece, assisteremo a un indebolimento dell'alta pressione sull'Italia e sul Mediterraneo centrale. Ciò, concludono i meteorologi di Epson Meteo, consentirà a una perturbazione atlantica più attiva di raggiungere il nostro Paese, a partire dalle regioni settentrionali nella giornata di domenica.