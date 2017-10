Clochard aggredito e dato alle fiamme

Un clochard è stato aggredito e dato alle fiamme ieri sera a Torino in un giardino pubblico. L'uomo, un romeno di 60 anni, è stato portato all'ospedale San Giovanni Bosco dagli operatori del servizio 118. La polizia sta svolgendo indagini. Il fatto si è verificato ai giardini intitolati a Madre Teresa di Calcutta.

Al momento non si hanno notizie sulla gravità o meno delle condizioni del clochard. L'uomo, quando è stato portato in ospedale, aveva ustioni in diverse parti del corpo. I giardini 'Madre Teresa di Calcutta' sono nel quartiere Aurora, una delle zone del capoluogo piemontese a più forte presenza di immigrati stranieri.