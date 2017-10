Fedez e Ferragni confermano gravidanza: presto saremo in 3

Ora la notizia è davvero ufficiale: Fedez e Chiara Ferragni aspettano il loro primogenito. Su Instagram e poi in un tweet, infatti, la blogger ha scritto: "Ciao ragazzi... Ci accingiamo ad essere presto genitori. Ora sono incinta di 5 mesi e non vediamo l’ora di incontrare il nostro baby raviolo. La vita è bella @Fedez".

A stretto giro, anche Fedez su Instragram ha scritto "Siamo felici di condividere con voi la più grande gioia della nostra vita, presto saremo in 3! Avremmo voluto aspettare ancora un po' a dirvelo, sia per prudenza sia per scaramanzia ma visto che ci hanno anticipato ci sembrava inutile attendere ulteriormente. 5 mesi fa proprio qui a New York è iniziato tutto. Io e la mamma ti aspettiamo".