Ok del Senato, il Rosatellum è legge

Il "Rosatellum 2.0" passa al Senato con 214 si, 61 contrari, un astenuto. Dopo il via libera di ieri ai 5 voti di fiducia chiesti dal governo sui vari articoli del testo, il provvedimento diventa definitivo, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale diventerà legge.

'Qualcuno parla di una nuova maggioranza. Non è vero. Noi c'eravamo, ci siamo e ci resteremo sino alla fine', ha detto Denis Verdini durante le dichiarazioni di voto. 'Rivendico con orgoglio tutto quello che abbiamo fatto', ha aggiunto.

Matteo Renzi risponde a Radio Capital 'assolutamente no' alla domanda se il Pd con Ala è una nuova maggioranza anche per la prossima legislatura. Per M5S è 'legge bunga-bunga, Pd-FI stessa banda'.