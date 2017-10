Salvini esulta: "Meglio di così non poteva andare"

'Meglio di così non poteva andare. Ora il nostro interlocutore è il presidente del Consiglio'. Esulta Matteo Salvini dopo l'esito del referendum sull'autonomia. 'Nessun problema per la linea della Lega', aggiunge sulla partecipazione diversa in Veneto e Lombardia. Zaia vuole per il Veneto 'tutte le 23 competenze.

Il popolo, non la politica, al 98% vuole un Veneto autonomo. Con questo voto prendono corpo le idee dei costituenti che vedevano un'Italia federalista'. Maroni, a proposito del ritardo dei dati dell'affluenza, ha detto che ci sono stati 'problemi tecnici con 300 chiavette, che stiamo risolvendo, di collimazione di dati'.

Una portavoce della Commissione Ue ha detto che i referendum in Lombardia e Veneto 'si sono svolti nell'ambito della Costituzione italiana'.