Referendum: in Veneto alle 19 superato il quorum

Con il 50,1% dell’affluenza alle ore 19 il referendum consultivo sull'autonomia del Veneto ha superato la soglia del quorum previsto. In Veneto gli elettori sono 4.068.577 e la metà più uno è pari a 2.034.280. Il dato emerge dall’affluenza ai seggi nei 575 comuni della regione secondo quanto riferito dall’osservatorio del consiglio regionale del Veneto. I seggi saranno aperti fino alle 23.



In provincia di Belluno l'affluenza fino alle 19 è stata del 45% degli elettori, a Padova del 52,1%, a Rovigo del 41,9%, a Treviso del 51,6%, a Venezia del 47,1%, a Verona del 47,2% e a Vicenza del 55,9%.

Per il voto in Lombardia, invece, non è richiesto il superamento del quorum. Alle 19, sul 90% del campione, l'affluenza ha superato il 30 per cento.