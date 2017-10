Thomas, da esclusione ad Amici a vetta hit parade

Il profumo inebriante delle prime posizioni della hit parade, Thomas l’aveva già respirato a maggio, quando - da poco uscito dalla scuola di Amici, prima della finale - l’ep «Oggi più che mai» era riuscito a raggiungere la seconda piazza della classifica e il disco d’oro in meno di dieci giorni. Stavolta il profumo è ancora più intenso e la soddisfazione maggiore. A distanza di qualche mese, il giovane cantante veneto (con i suoi 17 anni era il cucciolo della scuola di Canale 5), con il suo primo vero e proprio album, che porta il suo nome, conquista la vetta al primo colpo e lascia tutti indietro. Da Niccolò Fabi a Caparezza, passando per i successi di Lucio Battisti riportati a nuova vita, tra gli artisti italiani, da P!nk a Ed Sheeran, tra quelli

internazionali.



«Che emozione! #Thomas è l’album più venduto della settimana!», scrive su Facebook. E giù decine di complimenti e di messaggi dalla sua altrettanto giovane fan base, che in questi giorni lo rincorre - con l’aiuto di mamme e papà consenzienti - negli in-store per un autografo e un selfie. E che attende con ansia i primi concerti della star in erba: due gli appuntamenti live in calendario, l’11 novembre a Roma (Atlantico) e il giorno dopo al Fabrique di Milano. Inizio alle 18, perché molti di loro sono poco più che bambini.



«Per me esibirmi dal vivo - ha raccontato Thomas nei giorni scorsi, presentando il suo nuovo lavoro in cui si è cimentato

per la prima volta anche con la scrittura dei brani - è un sogno che si realizza: vorrei prendere qualcosa dal mondo a cui mi

ispiro, con uno show internazionale benché nel mio piccolo, fatto di interazioni con i ballerini, musicisti che suonano dal

vivo e giochi di luci».



Thomas non sottovaluta l’opportunità e la spinta che Amici gli ha dato: «Il talent per me è stata l’occasione di farmi

ascoltare: ho cercato di viverlo nel modo più positivo, per arricchirmi e imparare qualcosa. E la più grande gioia l’ho

provata uscendo e trovando un riscontro per la mia musica nonostante non avessi vinto».

Cantante, ma anche ballerino, come il suo mito Michael Jackson che nella registrazione di «Black or White» lasciò

volontariamente il suono che produceva danzando mentre cantava, anche Thomas ha registrato a parte una traccia del tintinnio dei braccialetti da cui non si separa mai - finiti per sbaglio in alcune tracce vocali - per "Sheela" e "Ti amo/Tu ama me".