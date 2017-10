La Roma vince 1-0 a Torino, Milan-Genoa 0-0

La Roma vince a Torino, il Milan non va oltre lo 0-0 casalingo con il Genoa, il Benevento incassa la nona sconfitta su altrettante partite cedendo alla Fiorentina. Vincono anche Atalanta (1-0 in casa al Bologna) e Sassuolo (1-0 sul campo della Spal). Questi i verdetti delle cinque gare domenicali delle 15, valide per la nona giornata. Si parte da Torino-Roma. Assenze pesanti sia per Mihajlovic che per Di Francesco in un match equilibrato e deciso da una prodezza di Kolarov. Strootman nel primo tempo non sfrutta una mancata uscita di Sirigu e, a pochi metri dalla porta, fallisce la deviazione vincente. Nella ripresa, al 24°, Kolarov sblocca la partita con una punizione delle sue.

E’ il gol che dà il successo alla Roma, quinta e con una partita ancora da recuperare. Non riesce a uscire dal momento no, invece, il "Diavolo". Buon avvio del Milan che a San Siro, contro il Genoa, gioca anche per Montella. La partita, però, cambia al 24° quando Bonucci rifila una gomitata a Leandro Rosi sugli sviluppi di una punizione. L'arbitro non se ne accorge, il Var sì e il centrale rossonero viene espulso. Ancora una brutta giornata per l’ex Juve che ora rischia una squalifica di due giornate e saltare la sfida contro i suoi ex compagni. Prima del rosso un paio di occasioni per il Diavolo, poi il Grifone viene fuori. Nella ripresa dentro l’ex Lapadula, ma è un altro ex, Bertolacci, a sfiorare il gol. I padroni di casa ci provano con Suso e Kalinic, ma senza la lucidità necessaria. Finisce 0-0 e tra i fischi del Meazza.