Cade da settimo piano, grave bambino di 4 anni

Un bambino di quattro anni si è salvato nonostante sia caduto dal settimo piano di un edificio in via Isimbardi, a Milano. E' stato portato in ospedale ma all'arrivo dei soccorsi appariva cosciente. Sul posto gli operatori del 118 e gli agenti della Questura di Milano. Il bimbo è caduto su una tettoria di plastica undulata e legno.