Referendum in Lombardia e in Veneto, l'affluenza alle 12

Referendum: Lombardia e Veneto al voto sull'autonomia. Seggi aperti dalle 7 alle 23. In Veneto si vota con una scheda mentre in Lombardia c'è la prima consultazione elettronica in Italia: la scheda cartacea è infatti sostituita da tablet sul quale si può votare sì, no o scheda bianca.

In Lombardia alle 12 ha votato il 10,75% degli elettori. Il dato è riferito al 97,5% delle sezioni, 8.893 sezioni su 9.224. Lo ha comunicato Regione Lombardia, precisando che l'affluenza del 6,25%, resa nota in un primo momento, si riferiva solo a una parte delle sezioni e che il conteggio del sistema elettronico era in via di aggiornamento.

E' stata del 21,1% l'affluenza dei votanti alle ore 12 per il referendum consultivo sull'autonomia del Veneto. Il dato è dell'osservatorio elettorale regionale. La provincia con maggior affluenza percentuale è stata Vicenza con 25,2. Chiude, tra le sette province venete, sul piano percentuale Rovigo con il 16%. Le urne si chiuderanno alle 23 e il referendum veneto prevede per essere valido un quorum del 50%+1 degli aventi diritto al voto.

"E' comunque una pagina di storia che si scriverà, il Veneto non sarà più quello di prima. Sta poi ai veneti, e ai 'nuovi veneti', ai tanti che hanno scelto di avere qui un progetto di vita, approfittare di questa opportunità". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, subito dopo aver votato

"A prescindere da tutto - ha detto Matteo Salvini al seggio - se alcuni milioni di persone ci daranno il mandato, noi da domani trattiamo con il governo centrale". "Non faccio i numeri al lotto. So che è un'occasione unica, so che il 50% in Veneto verrà superato, in Lombardia vedremo quanta voglia di autonomia e di buona politica c'è. Io sarei andato a votare chiunque lo avesse proposto" ha riposto Salvini.

Il governatore Luca Zaia ha votato appena aperto il seggio nella scuola a San Vendemiano (Treviso). Sono oltre quattro milioni gli aventi diritto di voto in Veneto. Sulla scheda il quesito è "vuoi che alla regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?". Il referendum consultivo veneto prevede un quorum del 50% più uno degli aventi diritto al voto.

"Mi aspetto che vinca il Sì, dopodiché mi aspetto che i cittadini lombardi e veneti capiscano che è un'occasione storica e straordinaria e accettino la sfida che abbiamo lanciato, consentendo a me e Zaia di trattare maggiori competenze e risorse". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Roberto Maroni, arrivando a votare per il referendum sull' autonomia al suo seggio di Lozza, nel Varesotto.

Al voto sono chiamati complessivamente quasi 12 milioni di persone: 7,9 milioni di elettori lombardi e poco più di 4 milioni di veneti.