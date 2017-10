Levante a Tindari sceglie con Noemi le Under Donna

E' arrivata al momento della verità la nuova edizione di X Factor Italia. Stasera va in onda la puntata cruciale in cui verranno scelti i dodici concorrenti, tre per categoria, che avranno la possibilità di esibirsi sul palco dell'X Factor Arena gareggiando l'uno contro l'altro durante i Live Show condotti da Alessandro Cattelan a partire dal 26 ottobre.

I giudici hanno scoperto al Bootcamp le proprie categorie: Fedez capitenerà gli Under Uomini, Manuel Agnelli guiderà i suoi amati Gruppi, Levante farà da mentore alle Under Donne e Mara Maionchi darà una bella strigliata agli Over.

Saranno Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Levante e Fedez a scegliere i brani che i propri aspiranti concorrenti canteranno per aggiudicarsi un posto ai Live Show di questa edizione. Un'anticipazione di ciò che li aspetterà ogni settimana nel caso in cui entrassero a far parte di X Factor 2017, ma anche una grande difficoltà poiché verrà tutto stabilito a solo 24 ore dalla performance.

Scegliere i concorrenti dei Live Show non è mai facile e quest'anno i giudici hanno deciso di avvalersi dell'aiuto di quattro artistiche X Factor lo conoscono più che bene: Elio, Skin, Noemi e Francesca Michielin! Saranno loro ad ascoltare i talenti di #XF11 insieme a Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Levante e Fedez per accompagnarli in questo momento cruciale.

Ad allentare la tensione degli Home Visit ci penseranno le quattro location mozzafiato scelte dai nostri giudici per fare da cornice alle performance dei concorrenti. Mara Maionchi ha scelto di portare i suoi Over a Venezia, con la speranza che la bellezza della città sia d'ispirazione. Manuel Agnelli ha fatto volare i suoi Gruppi a Manchester, città piena di musica e voglia di vivere. Levante ha ospitato le sue Under Donne a nella sua Sicilia (a Tindari), così da insegnare alle sue ragazze l'importanza delle nostre radici. Fedez, infine, ha portato i suoi Under Uomini a Dubai, città giovane e inarrestabile come i suoi concorrenti.