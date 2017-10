Su WhatsApp si condivide la posizione in tempo reale

Condividere la propria posizione in tempo reale con WhatsApp diventa possibile per tutti: dopo i test nella versione non definitiva dell'applicazione, la funzione ora è ufficialmente disponibile per gli utenti di iPhone e smartphone Android con rilascio graduale nelle prossime settimane. Lo annuncia la chat di proprietà di Facebook sul suo blog.

La novità, simile a quella introdotta anche da Messenger, l'altra chat del social network in blu, è pensata come "un modo semplice e sicuro" per dire a qualcuno dove ci si trova. Ad esempio per incontrare gli amici o per avvisare i familiari che si è raggiunta una certa destinazione. L'opzione sembra strizzare l'occhio a potenziali stalker e pedinatori, ma su privacy e sicurezza la compagnia rassicura: la condivisione è protetta da crittografia end-to-end e permette di scegliere a chi inviare la posizione e per quanto tempo.

L'utente può poi decidere di interromperla in qualsiasi momento, anche prima della scadenza impostata. Funziona anche "in gruppo": in una chat collettiva se più di una persona condivide la propria posizione in tempo reale tutte le posizioni saranno visibili sulla stessa mappa.