L'uragano Ophelia si avvicina, allerta arancione in Irlanda

Allerta arancione (amber) rinviata a domani per l'Irlanda del Nord, a causa dell'arrivo di Ophelia, la tempesta tropicale divenuta uragano di categoria 3 nel suo cammino a ritroso attraverso l'Oceano Atlantico in direzione Europa. Lo rende noto il Met Office, l'ufficio meteorologico britannico in base alle previsioni aggiornate delle ultime ore. L'allerta arancione significa pericolo significativo di danni alle cose, ma anche "alla vita delle persone", precisa il Met, segnalando nelle stesse ore un allarme un po' meno severo, di colore giallo, per l'Inghilterra sudoccidentale e settentrionale (Londra esclusa), le coste del Galles e parte della Scozia. In Irlanda, intanto, è stato convocato un comitato di emergenza nazionale incaricato di assumere misure precauzionali. L'ora X dovrebbe essere fra il pomeriggio e la sera di lunedì, con una coda meno intensa estesa fino a martedì. Al momento i venti di Ophelia soffiano a circa 113 chilometri all'ora in prossimità delle isole dell'arcipelago atlantico portoghese delle Azzorre.