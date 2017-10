Il re del porno mette una "taglia" su Donald Trump

Il re del porno Larry Flynt contro Donald Trump. L'editore della rivista Hustler, la rivista erotica più famosa la mondo insieme a Playboy e Penthouse, ha comprato una intera pagina del Washington Post offrendo 10 milioni di dollari in contanti chiunque fornisca informazioni utili all'impeachment del presidente americano. Per Flynt - si legge nell'annuncio - il tycoon "dopo nove mesi in carica Trump ha dato prova di essere pericolosamente inadatto a governare".