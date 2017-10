Italiano ucciso in Olanda, preso il killer

Un italiano, Saverio Tucci, di 44 anni, di Manfredonia, in provincia di Foggia, è stato ucciso ieri sera in Olanda, ad Amsterdam, in circostanze non ancora chiare. Lo si è appreso dai carabinieri di Foggia.

A quanto si è appreso, il presunto responsabile dell'omicidio sarebbe stato catturato. Era un pregiudicato ed era sfuggito ad altri attentati Saverio Tucci, di 44 anni, di Manfredonia, ucciso ad Amsterdam in circostanze ancora da chiarire e il cui assassino - a quanto si è saputo - è stato arrestato ed avrebbe confessato l'omicidio. Il 12 agosto del 2012, in via Galilei, a Manfredonia, Tucci - chiamato 'Faccia d'Angelo' - scampò ad un agguato: mentre era impegnato come operaio a svolgere lavori di tinteggiatura e ristrutturazione di uno stabile, una persona a bordo di una vettura gli sparò contro colpi di fucile, probabilmente calibro 12. Tucci, scampato in passato ad altri attentati, riuscì a trovare rifugio in un portone. Tucci era stato già condannato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nell'ambito dell'operazione chiamata Iscaro-Saburo nel giugno del 2004, indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari che smantellò la mafia garganica