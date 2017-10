Weinstein espulso dagli Oscar

La Accademy Awards, l'associazione che assegna gli Oscar ad Hollywood, ha espulso il produttore Harvey Weinstein - licenziato e caduto in disgrazia dopo che il New York Times per primo il 5 ottobre rivelò le sue abitudini di molestatore seriale nel corso di 30 anni di attrici e dipendenti. Lo ha reso noto la Accademy Awards, dove il fratello Bob aveva preannunciato che sarebbe stato lui a chiederne la defenestrazione.



Harwey Wesinstein con il fratello Bob fondò nel 1975 la Miramax - con cui collezionarono grandi successi - per poi venderla alla Disney nel 1993 e creare la 'Weisntein Company' nel 2005.

I componenti della Accademy Awards sono membri a vita.

Dopo lo scoop del Nyt le attrice fattesi avanti, come uno tsunami, a denunciare le molestie ed in qualche caso lo stupro subito da Harvey Weinstein hanno raggiunto quota 40.