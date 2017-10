La Juve sconfitta in casa dalla Lazio: 1-2

A Torino, Lazio batte Juventus 2-1 (0-1), nel primo anticipo dell’8/a giornata del campionato di calcio di Serie A. All’ultimo secondo Dybala ha fallito un rigore, concesso dopo che l’arbitro Mazzoleni ha consultato la Var, per un fallo di Patric.

Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Abbiamo vissuto gli ultimi minuti con molta ansia, aspettare la decisione dell’arbitro al 90' contro una grande come la Juventus, c'è tensione a mille, Thomas (Strakosha, ndr) è stato bravissimo e ci siamo portati tre punti importanti a casa", ha detto parlando del rigore fischiato nel recupero per fallo di Patric su Bernardeschi e sbagliato da Dybala. "C'è un motivo se la Juve non perdere mai qui e pareggia difficilmente, davvero solo una squadra eccezionale può vincere qui - ha aggiunto l'attaccante campano della Lazio -. Un applauso al mister, a noi e ai tifosi, tutto alla grande". Sull'addio alla Juve, Immobile ha aggiunto: "La squadra mi mette in condizione, sono felice, non penso al passato e non ho tempo per pensare al futuro, mi godo questo magnifico presente".