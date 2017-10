La catanese Stefania Spampinato dottoressa lesbo in Grey's Anatomy

Dopo i lutto, le tragedie, gli abbandoni, i processi, i tradimenti, l’esplosione in ospedale tornerà in corsia oltre alla costante voglia di salvare vita, la gioia, l’umorismo e l’amore. Ma anche la lingua italiana avrà la sua parte e soprattutto arriverà una nuova protagonista: la dottoressa lesbo. La modella, ballerina e attrice catanese Stefania Spampinato interpreta infatti Carina De Luca, ginecologa lesbo che studia le cellule cerebrali femminili durante l’orgasmo ed è la sorella del dottor Andrew De Luca

interpretato da Giacomo Gianniotti.



Il conto alla rovescia è terminato la quattordicesima stagione di Grey's Anatomy (ha debuttato il 29 settembre sul canale

statunitense ABC), sbarca in Italia lo da lunedì 16 ottobre su FoxLife alle 21.00 (disponibile anche su Sky On Demand e Sky Go). Riprende con le vite dei medici del Grey Sloan Memorial (ex Seattle Grace) e già dai trailer si apprende chi saranno i

protagonisti: l’immancabile Meredith Grey (Ellen Pompeo) Alex Karev (Justin Chambers), Miranda Bailey (Chandra Wilson) e

Richard Webber (James Pickens Jr.), unici comprimari fin dalla prima stagione.