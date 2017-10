Lupo decapitato ritrovato vicino centro abitato

La carcassa di un lupo decapitato è stata ritrovata questa mattina da un automobilista in un'aiuola spartitraffico a Pergola (Pesaro Urbino), non lontano dal centro abitato. Secondo i carabinieri forestali si tratta di un maschio adulto la cui morte risalirebbe ad alcune ore prima. Appena scattato l'allarme sono accorsi anche personale dell'Asur Marche e del Centro recupero animali selvatici della Provincia, ma per l'animale non c'era nulla che potesse essere fatto. Oltre alle indagini su un episodio di bracconaggio che gli stessi carabinieri definiscono ''particolarmente efferato'', ci saranno accertamenti tecnici dell'Istituto zooprofilattico e dell'Ispra, per stabilire se il lupo appartenesse effettivamente alla specie Canis lupus italicus. Una specie protetta, da pochi anni tornata a popolare l'Appennino, spingendosi a volte fino al territorio collinare più antropizzato.