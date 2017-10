Berlusconi, se non ho maggioranza mi ritiro

"Se non ho la maggioranza io mi ritiro, perché' e' colpa degli italiani se non sanno giudicare chi e' capace da chi invece non ha mai fatto niente". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Casamicciola. "Vuol dire che siamo un popolo che non merita nulla. Ma penso che gli italiani avranno buon senso", ha affermato. "Un governo di larghe intese? Lo escludo, per storia e ideologia".

"Sulle vicende di ricostruzioni nei terremoti del centro Italia e Ischia ci sono solo affabulatori". Lo dice Silvio Berlusconi in visita alla zona rossa di Casamicciola. "Sto vedendo cosa succede nelle Marche, tante promesse e non e' arrivato nulla - dice - ma la soluzione e' facile. Si invitano qua tutte le imprese che vogliono dare un contributo agli altri, si fanno fare tre offerte per ogni casa da sistemare e si prende quella che costa meno con l'impegno a consegnare tutto in non più' di 120 giorni. Volendo si rimette tutto come era prima e meglio di prima".