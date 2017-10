Scendono a 5 i candidati alla Presidenza

Scendono da 8 a 5 i candidati alla presidenza della Regione in Sicilia. Oltre a Franco Busalacchi di "Noi siciliani-Sicilia libera e sovrana", l'ufficio elettorale presso la Corte d'appello di Palermo ha ricusato anche i listini regionali di altri due candidati a governatore: Piera Lo Iacono della lista civica 'Per il lavoro' e Pierluigi Reale di Casa Pound. In corsa per la presidenza rimangono: Nello Musumeci per il centrodestra, Giancarlo Cancelleri per il M5s, Fabrizio Micari per il centrosinistra, Claudio Fava per la sinistra e Roberto La Rosa per gli indipendentisti di "Siciliani liberi".

I tre candidati alla presidenza della Regione in Sicilia, i cui listini regionali sono stati ricusati, annunciano ricorso contro il provvedimento del'ufficio elettorale presso la Corte d'appello di Palermo.