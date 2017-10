Collisione nave-barca migranti, vittime

Una nave tunisina e una barca a bordo della quale vi erano una settantina di migranti sono entrate in collisione al largo delle coste di Tunisi. Nell'incidente, avvenuto in acque Sar maltesi, sarebbero morti otto migranti ed alcuni sarebbero dispersi. La maggior parte delle persone che erano a bordo del barcone sono state tratte in salvo.

Sono le autorità di Malta che coordinano i soccorsi. Su richiesta di Malta, ai soccorsi partecipano anche unità navali italiane: due motovedette della Guardia Costiera salpate da Lampedusa, una motovedetta della Guardia di Finanza e una nave della Marina Militare.

Secondo quanto si è appeso a Roma, dopo la collisione la barca con a bordo i migranti è affondata. I soccorsi sono stati tempestivi e numerosi migranti finiti in acqua sono stati tratti in salvo.