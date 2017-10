Un milione al corteo unionista di Barcellona

Sarebbero quasi un milione i partecipanti alla marcia unionista che si è svolta a Barcellona, fra piazza Urquinaona e la stazione di Francia. La piattaforma unionista Società Civile Catalana (Scc) che ha organizzato la manifestazione contro la secessione ha stimato in circa 950mila presenze.



Fra gli slogan cantanti dalla folla, i più popolari contro il presidente catalano ("Puigdemont in prigione!") e contro il capo della polizia catalana dei Mossos ("Trapero traditore!"). Secondo Tv3, si tratta della più grande manifestazione unionista mai svoltasi a Barcellona.

Il leader di Podemos Pablo Iglesias è stato contestato da 50 oppositori dell'indipendenza catalana alla stazione di Barcellona Sants. Gli unionisti, giunti per partecipare la grande marcia anti-indipendenza, hanno fischiato e urlato "fuera, fuera!" a Iglesias che stava per prendere il treno per Madrid. Il leader di Podemos, sostenitore di un dialogo fra Madrid e Barcellona, su twitter ha scritto che "ogni politico deve aspettarsi che lo fischino. Oggi è toccato a me. Finché non c'è violenza va bene"..