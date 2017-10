Auto su folla al Museo di storia naturale, un arresto

Diverse persone sarebbero rimaste ferite dopo che un'auto ha investito un gruppo di pedoni davanti al Museo di storia naturale a Londra. Un sospetto è stato arrestato, scrive la Bbc.

La polizia sta isolando l'area mentre i primi soccorsi vengono portati alle persone rimaste colpite. Diverse stazioni della metropolitana tra cui Sloane Square e South Kensington sono state chiuse. La premier britannica Theresa May è stata informata.

"Sembrava sprezzante e rideva". E' la descrizione dell'uomo arrestato fatta da Katie Craine, una testimone dell'accaduto. La donna era da poco uscita dal museo quanto ha visto l'uomo che veniva trattenuto dalle forze dell'ordine per terra in manette. Al momento non è chiaro quante persone siano rimaste ferite, ma secondo i media britannici non sarebbero gravi.

La polizia al momento non tratta la vicenda come un atto di terrorismo. "In base a quello che abbiamo visto in altri altri attacchi tendiamo a non considerarlo come tale - ha precisato un ufficiale della sicurezza britannica, "ma non abbiamo abbastanza informazioni al momento" a riguardo.