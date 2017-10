Venerdì arriva perturbazione, piogge e temperature in calo

E' in arrivo venerdì una perturbazione fredda che porterà rovesci o temporali specialmente sulle regioni adriatiche, e un calo delle temperature anche di 6-8 gradi. Nel weekend, invece, prevarrà il sole, anche se il clima si manterrà più fresco. Queste le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara.

La perturbazione, "proveniente dal Nord Europa e diretta verso i Balcani - spiega - interesserà marginalmente anche l'Italia, attraversandola da Nord verso Sud e portando qualche rovescio o temporale più probabile su Lombardia, Nordest, regioni adriatiche, in estensione al Sud entro la notte su sabato. Il tutto verrà accompagnato da un deciso abbassamento delle temperature più sensibile in montagna e lungo i versanti orientali della Penisola". Il calo termico, precisa Ferrara, "sarà ancora più brusco sulle Alpi, tanto che sui settori di confine si potrebbero avere deboli nevicate fin verso i 1300-1500m". I venti saranno inoltre in rinforzo.

Sabato, aggiungono gli esperti di 3bmeteo.com, "la giornata sarà in prevalenza soleggiata salvo residui rovesci al Sud. Tuttavia il clima sarà decisamente più fresco e soprattutto molto ventoso, specie sulle adriatiche dove le massime potranno non superare i 18-19 gradi. Temperature che di notte - continuano - potranno invece portarsi a una cifra sulle aree interne del Centronord, fino a 5-7 gradi sulle aree rurali. Domenica avremo maggiore variabilità al Centronord ma con scarsi effetti, il clima sarà sempre fresco".

Intanto la Sicilia, conferma Ferrara, "rimane bersaglio di una depressione mediterranea responsabile di ulteriori rovesci o temporali fino a domani, localmente intensi. Sul resto d'Italia il tempo sarà stabile anche se non sempre soleggiato per presenza di nuvolosità irregolare. Il tutto - conclude - in un contesto diurno ancora mite con massime in genere comprese tra 20 e 25 gradi".