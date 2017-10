Roma batte Milan 2-0

Il Milan ha perso in casa con la Roma per 2 a 0. Il Milan ha massima fiducia nel suo allenatore, Vincenzo Montella. Questa è la linea della società rossonera dopo la sconfitta, la terza in sette giornate di campionato.





Milan (3-5-2): G.Donnarumma 5, Musacchio 5, Bonucci 5.5, Romagnoli 5, Borini 6.5 (39'st Bonaventura sv), Kessie 5, Biglia 6, Calhanoglu 4.5, Rodriguez 5.5, Kalinic 6 (34'st Cutrone sv), Andre' Silva 5.5. (30 Storari, 90 A.Donnarumma, 2 Calabria, 17 Zapata, 20 Abate, 29 Paletta, 4 J.Mauri, 18 Montolivo, 73 Locatelli, 8 Suso).

All.: Montella 5.



Roma (4-3-3): Allison 7, Bruno Peres 6, Manolas 6.5 (41'st Juan Jesus sv), Fazio 6.5, Kolarov 6, Nainggolan 6.5, De Rossi

6.5, Strootman 6 (30'pt Pellegrini 7), Florenzi 7, Dzeko 7.5, El Shaarawy 6 (33'st Gerson sv). (18 Lobont, 28 Skorupski, 15

Moreno, 55 Castan, 17 Under, 21 Gonalons, 48 Antonucci).

All.: Di Francesco 7.5.

Arbitro: Banti di Livorno 6.5.

Reti: nel st 27' Dzeko, 32' Florenzi.

Angoli: 5-5.

Recupero: 2' e 3'.

Var: 0.

Ammoniti: Calhanoglu, Biglia per gioco falloso; Dzeko per comportamento non regolamentare.

Espulsi: al 35'st Calhanoglu per doppia ammonizione.

Spettatori: 61.698 per un incasso di 1.929.878,63 euro .

** I GOL **

- 27' st: Dzeko riceve palla da Pellegrini, si gira verso la porta, si libera di e da 20 metri trova la parabola vincente,

grazie anche a una deviazione di Romagnoli che beffa Donnarumma.

- 32' st: Florenzi si avventa su un tiro di Nainggolan ribattuto da Donnarumma e segna il raddoppio.