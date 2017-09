'Ndrangheta: domani commissariamento per Comune di Seregno

"Sono partite le pratiche per la sospensione della Giunta, al più tardi domani pomeriggio sarò in grado di comunicare ufficialmente il commissariamento del Comune di Seregno". Lo ha spiegato il prefetto di Monza e Brianza, Giovanna Vilasi, riguardo la prosecuzione dell'attività del Comune brianzolo. Assessori e consiglieri comunali si sono infatti dimessi in massa questa mattina, a seguito della maxi inchiesta della Procura di Monza e della Dda di Milano sulle infiltrazioni dell'Ndrangheta nel mondo politico e dell'imprenditoria in Brianza, che ha portato all'esecuzione di 27 misure cautelari. Tra gli arrestati il sindaco di Seregno Edoardo Mazza, il consigliere comunale Stefano Gatti, accusati di corruzione, mentre sono stati iscritti nel Registro degli indagati un assessore e il vicesindaco Giacinto Mariani, indagato per abuso d'ufficio.