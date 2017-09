Ndrangheta: preso ultimo che partecipò al summit 'Falcone-Borsellino'

Con il maxi blitz di oggi contro la 'ndrangheta in Lombardia "è stata individuata una delle persone che era rimasta fuori" dagli arresti dell'operazione 'Infinito' del 2010 e che partecipò in quell'anno al noto summit in un centro intitolato alla memoria di Falcone e Borsellino. Lo ha spiegato il procuratore aggiunto della Dda Ilda Boccassini in conferenza stampa precisando che un altro dei dati emersi dalle indagini "purtroppo è la violenza gratuita" manifestata dagli affiliati alle cosche.

Dopo "7 anni" di indagini sulla 'ndrangheta in Lombardia "posso dire che c'è un sistema" fatto di "omertà" e di "convenienza da parte di quelli che si rivolgono all'anti Stato per avere benefici". Lo ha detto il procuratore aggiunto della Dda di Milano Ilda Boccassini nella conferenza stampa sul maxi blitz spiegando anche che "è facile" per le cosche "infiltrarsi nel tessuto istituzionale"