Caccia militare precipita in mare durante esibizione

Non si sarebbe lanciato con il paracadute, abbandonando il velivolo, il pilota del caccia Eurofighter dell'Aeronautica militare precipitato in mare poco fa durante il Terracina Air Show.

"Il caccia stava facendo dei volteggi da solo e, arrivato quasi al termine dell'esibizione, si è schiantato in mare di punta, come se il motore avesse perso potenza. Non si è sentito un botto, ma il motore che continuava ancora a girare per un po' quando il velivolo è finito sott'acqua". Così uno spettatore racconta l'incidente, che si è svolto prima dell'esibizione delle Frecce Tricolori.

"Eravamo sulla spiaggia di Terracina, le prime esibizioni sono durate circa un'ora e mezzo: quell'aereo era l'ultimo a volare prima delle Frecce Tricolore. E' passato sulle nostre teste, poi lo abbiamo visto salire molto in alto prima di iniziare a scendere rapidamente: ha volato per un po' parallelo allo specchio d'acqua, quando all'improvviso si è inabissato". Lo ha detto una donna di Frosinone di 49 anni che assisteva alla manifestazione insieme alla figlia. "Al momento dell'impatto abbiamo visto alzarsi grossi schizzi d'acqua misti a schegge che probabilmente erano pezzi dell'aereo andati in frantumi. - ha raccontato - E' successo tutto in un attimo, ma ci siamo resi conto immediatamente di quello che era accaduto". "Lo speaker della manifestazione ha detto al pubblico di restare fermo per non intralciare le operazioni di soccorso di soccorso, dopo un po' ci hanno detto di allontanarci lentamente e di mantenere la calma. - ha concluso - Ero lì con mia figlia, siamo rimaste shoccate, non riuscivamo a credere che fosse avvenuto davvero sotto i nostri occhi".