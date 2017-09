Rosatellum bis depositato anche in Senato

I senatori dem Andrea Marcucci, Roberto Cociancich, Stefano Collina, Franco Mirabelli e Giorgio Pagliari, hanno appena depositato il disegno di legge, uguale al testo base in avvio alla commissione Affari Costituzionali della Camera.

"Il Pd, come è noto, non è autosufficiente - osservano i 5 senatori - quindi per andare avanti prima alla Camera e poi al Senato serve un accordo vero con altri gruppi parlamentari. Le critiche di M5S e Mdp arrivate in queste ore sono ingenerose. Non si può attaccare il Consultellum e poi impedire qualsiasi modifica".