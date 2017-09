Noemi: convalidato fermo Lucio, molotov contro la casa

Prima le urla disperate del padre di Noemi contro il papà di Lucio, da lui accusato di aver avuto un ruolo nella tragica fine della figlia, poi le tre molotov lanciate l'altra notte contro l'abitazione della famiglia del fidanzato e assassino reo-confesso della sedicenne di Specchia. Dopo l'attentato le misure di sicurezza sono aumentate. Il prefetto di Lecce ha disposto la vigilanza sotto casa della vittima e della famiglia di Lucio, che era in casa quando è stato compiuto l'attentato e ha dato l'allarme. Le bottiglie incendiarie sono finite sul terrazzino dell'appartamento della frazione di Montesardo di Alessano, ma non sono esplose perché non innescate. Nessuna conseguenza, quindi, ma l'attentato intimidatorio prova però come la 'guerra' in atto tra le due famiglie abbia raggiunto livelli altissimi. Tutto è accaduto alla vigilia della decisione del gip del Tribunale per i minorenni di Lecce che ha convalidato oggi il fermo del diciassettenne per omicidio premeditato aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà e ne ha disposto il trasferimento in una struttura protetta per minori fuori dalla Puglia. Nel provvedimento il magistrato afferma che il giovane ha un equilibrio psicofisico "labile" che potrebbe portarlo non solo a fuggire nuovamente da casa, ma anche ad essere pericoloso per se stesso e per i suoi familiari, come dimostrano i tre Trattamenti sanitari obbligatori (Tso) subiti in un anno e richiesti - a quanto si sa - proprio dalla sua famiglia. Al momento non è dato di sapere quando il minorenne sarà trasferito nell'Istituto protetto per minori fuori regione che sarà scelto sulla base di una valutazione dei servizi sociali e degli psichiatri che lo hanno in cura. Il giudice ha convalidato il fermo solo in relazione al reato di omicidio volontario pluriaggravato, ma non per l'occultamento di cadavere che viene anche contestato all'indagato dal pm Anna Carbonara. L'incarico di compiere l'autopsia di Noemi Durini sarà conferito il 19 settembre, al medico legale Roberto Vaglio. Il medico è stato convocato presso la Procura per i minorenni di Lecce alle ore 10 dal pubblico ministero inquirente Anna Carbonara. Sul luogo dell'attentato i carabinieri hanno recuperato i cocci (per rilevare eventuali impronte) delle tre bottiglie di birra trasformate in molotov, lanciate dal lato dell'abitazione che affaccia su via Santa Barbara. I militari stanno inoltre cercando le immagini degli attentatori nelle riprese degli impianti di sorveglianza della zona. Sulla vicenda è intervenuto durante la messa del mattino il parroco di Specchia, don Antonio De Giorgi. In serata un appello alla comunità è stato lanciato anche dal vescovo, monsignor Vito Angiuli. "Stiamo vivendo - dice il parroco - giorni terribili. Invito tutti i cittadini e i parrocchiani di Specchia a mantenere la calma ed il controllo delle parole e delle azioni e a non commettere gesti di cui poi potrebbero pentirsi perché non è con la vendetta che si ottiene giustizia per la povera Noemi". "La violenza porta solo altra violenza - aggiunge - in una spirale che alla fine rischia di distruggere anche l'ultimo brandello di umanità". Sull'omicidio di Noemi è al lavoro anche la Procura ordinaria di Lecce che ha indagato il papà del diciassettenne per concorso in sequestro di persona e occultamento di cadavere. Gli investigatori stanno rileggendo le sue dichiarazioni rese a verbale tra la scomparsa della ragazza (il 3 settembre) fino al ritrovamento del cadavere (il 13 settembre). Il 9 settembre l'uomo dice ai militari di aver saputo più volte dal figlio che "Noemi lo incitava ad ammazzare me e mia moglie" (la stessa versione fornita dal 17enne durante la confessione del delitto) e che la sedicenne "stava raccogliendo danaro" da dare ad un giovane di Patù "che, dopo aver comprato una pistola, mi doveva ammazzare". L'11 settembre il 61enne dice, però, di avere dubbi sulla versione del figlio in relazione alla scomparsa della giovane e ammette per la prima volta: "Ho paura che abbia fatto del male a quella ragazza. Dubbi atroci che ho anche rappresentato all'avvocato".