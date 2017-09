Due poliziotti della Questura di Ravenna, un uomo e una donna, sono morti in seguito a un incidente stradale accaduto - mentre erano in servizio - a Lido Adriano, sul litorale, la scorsa notte. Sono il sostituto commissario Nicoletta Missiroli, 52 anni di Fusignano, e l'agente Pietro Pezzi, 29, di Russi, sempre in provincia di Ravenna. Il Questore Rosario Eugenio Russo sin dalla nottata ha seguito l'intera evoluzione dell'accaduto. Secondo quanto finora emerso, l'incidente è successo poco prima di mezzanotte quando i due poliziotti stavano andando nel vicino a Lido di Dante per tentare di calmare gli animi in una lite innescatasi tra irlandesi all'interno di un campeggio. Alla guida della Volante c'era l'agente. La vettura ha svoltato su viale Manzoni centrando però uno degli alberi che costeggia la strada. I due sono morti sul colpo. Il contachilometri era fermo sugli 80. Era appena terminato di piovere con intensità. Intervenuti gli operatori del 118, Polizia di Stato, Polizia municipale e Carabinieri.