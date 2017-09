Droga sull'asse Sicilia-Calabria-Campania

La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Palermo stanno procedendo, in Sicilia, Calabria e Campania all'esecuzione di 19 misure cautelari nei confronti di soggetti indagati, a vario titolo, per reati in materia di stupefacenti aggravati dalla transnazionalita'. L'inchiesta è condotta dalla Dda di Palermo, che ha chiesto al Gip l'emissione dei provvedimenti, nell'ambito delle operazioni "Cinisari" e "Metemi". I dettagli dell'operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa congiunta che si terrà alle 11 di oggi, nella Caserma "Vincenzo Mazzarella" della Guardia di Finanza di Palermo.