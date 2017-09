Iphone X, tutto display e riconoscimento facciale

Tutto display e riconoscimento facciale per il melafonino del decennale, il più evoluto e costoso della Apple: l’iPhone X che si pronuncia "dieci". Il prezzo parte da 999 dollari. Segna l’inizio di una nuova era per gli smartphone, ha assicurato l’amministratore delegato della casa Cupertino, Tim Cook, proprio come fece il primo iPhone 10 anni fa. "E' l’onore della mia vita darvi il benvenuto in questo teatro. Non c'è giorno in cui non pensiamo a Steve Jobs" che è stato "un genio" e sarà sempre nel "Dna di Apple", ha detto Cook, visibilmente emozionato. L’ora 'X' è scattata nel nuovo teatro dell’avveniristica sede di Cupertino intitolare all’iconico fondatore. E’ Jobs che l’ha voluta e personalmente ribattezzata l’astronave. L’Apple Park è un campus "alimentato al 100% da energie rinnovabili e con oltre 9.000 alberi", ha spiegato Cook presentando al pubblico il nuovo quartier generale.

APPLE WATCH SERIE 3 - La serie 3 dell’Apple Watch è stato il primo gioiello di famiglia sfoggiato, soprattutto nella versione con rete mobile indipendente rispetto all’iPhone. Nel cuore dell’orologio diventato "il primo al mondo", un processore dual core di nuova generazione e il sistema operativo Watch0S 4. I prezzi partono da 329 dollari senza connessione cellulare e da 399 con sim. APPLE TV "Apple ha cambiato le modalità con cui guardiamo la televisione. Abbiamo migliorato l’esperienza della tv", ha affermato Cook lanciando la nuova Apple tv 4K che arriverà sul mercato il prossimo 22 settembre. IPHONE Design completamente nuovo in vetro per gli iPhone 8 e 8 Plus. Finiture argento, grigio siderale e oro rosa, con prezzi rispettivamente da 699 e 799 dollari e consegne a partire dal 22 settembre.

IPHONE X - "One more thing", ovvero un’ultima cosa, ha detto Tim Cook, citando il fondatore Steve Jobs, nel presentare il melafonino del decennale. "E' il futuro", ha proclamato. E’ in grado di riconoscere il volto anche se ci cresce la barba. Il rischio di essere ingannato è uno su un milione, perchè la fotocamera è in grado di calcolare la profondità dei tratti del viso. Ha una fotocamera da 12 megapixel a doppia lente. Sensori più ampi e veloci. Nuovi filtri colore. La batteria dura due ore in più dell’iPhone 7 e supporta la ricarica wireless.