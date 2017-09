Sondaggio Gb, italiani più belli Europa

Gli italiani? I più belli e i più piacevoli d'Europa, nell'immaginario dei britannici. Per una volta il festival del luogo comune ci premia. Merito di un sondaggio condotto su un campione di 2500 sudditi di Sua Maestà (residenti sull'isola o all'estero) e ripreso oggi dal Daily Mail, tabloid per antonomasia del Regno.



L'indagine, a prenderla per buona, fotografa ciò che la gente d'oltremanica pensa di sé e degli altri popoli europei in tempi di Brexit. I risultati grondano euroscetticismo nel giudizio appioppato ai francesi, il popolo "più sgarbato" del continente, ma rivelano al contrario i contorni di un'autentica "storia d'amore" - nelle parole del Mail - a proposito del Belpaese e di noi italiani. Positiva pure l'attitudine verso i danesi, considerati "i più affidabili" dell'intera Ue, e dei non sempre docili 'cugini' irlandesi, visti come "i più generosi" della compagnia. Mentre ai tedeschi viene riconosciuta al massimo un'aura di rispetto, con la palma di "più riservati".