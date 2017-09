Morto Burruano, attore tra genio e sregolatezza

Era sera e quel giorno di tanti anni fa pioveva a Palermo. Luigi Maria Burruano stava tornando a casa percorrendo il viale del parco della Favorita, ad un tratto però la sua auto sbandò facendolo andare fuori strada. Rimase a lungo senza sensi. Poi dopo alcuni lunghi minuti finalmente arrivò un'ambulanza chiamata da altri automobilisti di passaggio. Quando gli infermieri andarono a soccorrerlo rimasero sorpresi: "La prima frase che mi dissero - ricordava - fu 'guarda chi è, Burruano' poi incalzarono 'raccontaci una storia, facci ridere', ma io per il dolore non potevo parlare e non avevo certo la voglia di fare il comico". E' questo uno dei tanti episodi che hanno caratterizzato il forte rapporto tra Burruano, morto ieri nel sonno a 69 anni, e la città. Lui era una sorta di icona del palermitano dei quartieri popolari che impersonava, esempio sublime del metodo Stanislavskij, con totale identità di comportamenti e linguaggio. Indimenticabile Rancu Tanu del suo spettacolo-cult, "Palermo oh cara". Figlio di un medico, da piccolo sognava di suonare il pianoforte. "Lo suonava mia sorella, la ascoltavo quando veniva il maestro a casa". Poi un giorno "da giovane, un amico del rione mi disse che c'era una persona che stava mettendo assieme una compagnia di teatro amatoriale. Era Nino Drago e gli dissi subito sì. C'era uno scantinato in via Scarlatti, si provava L'aria del continente e mi presero. Io da allora non frequentai più il mio rione, che per me era tutto, e andavo a provare tutti i pomeriggi. Mio padre era contentissimo, l'importante era che prendessi la licenza liceale". Da quel momento inizia l'ascesa di Burruano sulla ribalta dei teatri nazionali e nel cinema. Tra genio e sregolatezza, amando, come diceva, Bacco e Venere. "Non ho nessun rimpianto, le cose che ho fatto spero di averle fatte bene", diceva. La sua carriera lo portò a calcare diversi palcoscenici di teatri stabili come Catania, Roma, Trieste e Prato. Ma lo si ricorda anche in tv e nel cinema con l'esordio nel 1970, ne L'amore coniugale di Dacia Maraini. Il successo però arrivò con la partecipazione alla serie televisiva La piovra. Nel 1997, infatti, è stato interprete nell'ottavo episodio della serie - La piovra 8 - Lo scandalo. Ma ebbe ruoli tra gli altri anche nei film L'uomo delle stelle di Giuseppe Tornatore, Nowhere di Luis Sepúlveda, Miracolo a Palermo! di Beppe Cino, Il ritorno di Cagliostro di Daniele Ciprì e Franco Maresco, Quo vadis, baby? di Gabriele Salvatores. In tv ha lavorato anche nelle serie Turbo e Incantesimo 4. Burruano, zio dell'attore Luigi Lo Cascio, scoprì e fece conoscere gli attori Tony Sperandeo e Giovanni Alamia. Nel 2006 venne arrestato per aver accoltellato l'ex genero perché secondo lui non assolveva agli impegni verso la famiglia. Un crimine "d'onore" che lo vide chiamare i poliziotti e aspettarli seduto in un bar, sorseggiando una birra. Dopo due settimane di carcere, gli furono dati gli arresti domiciliari. Ricordava così quei momenti: "Io in carcere ho trovato l'umanità nei miei compagni di cella, ho trovato la comprensione, ho trovato tutto". La camera ardente per rendere omaggio alla salma dell'attore Luigi Maria Burruano, morto ieri a 69 anni, è allestita al teatro Biondo di Palermo e rimarrà aperta sino a mezzanotte. Sulla bara è stato poggiato un girasole. I funerali saranno celebrati domani mattina alle 10 nella chiesa Don Orione in via Ammiraglio Rizzo a Palermo.