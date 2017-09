Scossa 3.9 nella Marsica, sentita forte a L'Aquila

La scossa di 3.9 che ha interessato la zona della Marsica, è stata avvertita con una certa forza all'Aquila e ad Avezzano. Il terremoto, magnitudo 3.9, ha avuto il suo epicentro ad una profondita' di otto km, ed è stato registrato alle 21:58 nel territorio di Scurcola Marsicana (L'Aquila). Lo riferisce il sito dell'Ingv. I comuni piu' vicini all'epicentro sono Scurcola Marsicana a 3km, Magliano de' Marsi a 4km e Tagliacozzo a 6 km.

Primo giorno di scuola rimandato ad Avezzano. Il sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, su Facebook, annuncia di aver firmato "a scopo precauzionale, un' ordinanza per la sospensione delle attività didattiche delle scuole di Avezzano di ogni ordine e grado per domani lunedì 11 settembre, al fine di poter effettuare una immediata verifica degli edifici alla luce della scossa avvertita questa sera in città".

"Qui in paese la scossa è stata avvertita in modo lieve, parto ora per un sopralluogo nelle frazioni ma per il momento da noi non si segnalano danni". Così Paolo Calestani, sindaco di Morfasso, comune di poco più di mille abitanti a 631 metri sul livello del mare, in Valdarda, epicentro di un terremoto di magnitudo 3.7 che si è verificato alle ore 20 in punto e di cui ha dato notizia l'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. "Oggi - prosegue il sindaco - tra l'altro a Morfasso c'erano migliaia di persone per la Festa Granda degli Alpini". Anche Jonathan Papamarenghi, sindaco del confinante comune di Lugagnano, conferma che nella zona il sisma "è stato avvertito da pochi, mentre mi risulta sia stato maggiormente percepito a valle, nella zona di Carpaneto Piacentino". Al momento a quanto risulta non si segnalano danni.