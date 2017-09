Punto da un insetto sotto il portico di casa, morto

Shock anafilattico in seguito alla puntura di un insetto: è morto così venerdì sera a Ronchi dei Legionari (Gorizia) - secondo quanto riferisce oggi il quotidiano Il Piccolo - Salvatore Ognibene, 42 anni, ferroviere dipendente di Rfi. L'uomo stava facendo dei lavori di manutenzione alla propria moto sotto il portico di casa quando ha sentito un forte dolore a un piede per una puntura. La moglie ha chiamato immediatamente i soccorsi e sul posto sono intervenuti un'automedica e un'ambulanza del 118 ma l'uomo é morto poco dopo, nonostante il trasferimento all'ospedale San Polo di Monfalcone (Gorizia). Saranno gli accertamenti autoptici a stabilire le cause precise della morte.