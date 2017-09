Irma riacquista forza, torna a categoria 5

L'uragano Irma diretto verso la Florida ha riacquistato forza tornando a categoria 5 dopo essere stato declassato a categoria 4. Lo rende noto il National Hurrucane Center. L'allerta è stata inoltre estesa interessando anche il nord della Florida e non soltanto in sud dove si era fino ad ora concentrato l'allarme. La perturbazione si trova intanto a 300 miglia (485 chilometri) da Miami e viaggia a circa 13 miglia orarie (20 chilometri orari) in direzione ovest.