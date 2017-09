Papa in Colombia, grande messa a Bogotà

Nella sua seconda giornata in Colombia, dove è atterrato ieri sera per la sua visita di cinque giorni, papa Francesco incontrerà oggi a Bogotà prima le autorità del Paese e la società civile nella Plaza de Armas della Casa de Narino, pronunciando il suo primo discorso (ore 9.00 locali, le 16.00 in Italia). Quindi andrà in visita di cortesia al presidente della Repubblica Juan Manuel Santos, premio Nobel per la Pace nel 2016 per lo storico accordo con l'ex guerriglia delle Farc, nel Salone protocollare sempre della Casa de Narino, il palazzo presidenziale. Il programma della giornata prevede quindi alle 10.20 (le 17.20 italiane) la visita alla cattedrale e mezz'ora dopo la benedizione dei fedeli dal balcone del Palazzo Cardinalizio, seguita nello stesso edificio dall'incontro con i vescovi colombiani. Alle 15.00 (le 22.00 italiane) è in agenda l'incontro con il Comitato direttivo del Celam nella Nunziatura Apostolica. Quindi, alle 16.30 locali (le 23.30 italiane), la grande messa nel Parco Simon Bolivar, dove sono attesi circa 700 mila fedeli e a margine della quale Francesco incontrerà un gruppo di vescovi venezuelani. Al suo rientro in Nunziatura, il Pontefice sarà accolto da gruppi di bambini, anziani e disabili, ai quali impartirà una benedizione.