Orrore a Roma, un paio di gambe in un cassonetto

Due gambe sono state trovate ieri sera in un cassonetto a Roma, in via Maresciallo Pilsudsky nel quartiere Parioli. A scoprirle è stata una ragazza nomade che rovistava all'interno del secchione. Dai primissimi riscontri medico-legali sarebbero le gambe di una donna. Erano legate fra loco con del nastro adesivo da pacchi. Secondo quanto si è appreso, il resto del corpo non c'era: al setaccio gli altri bidoni della zona.

Le telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso un uomo che gettava qualcosa nel cassonetto, nella notte fra il 14 e il 15 agosto. Sul posto posto sono intervenuti gli agenti della scientifica per i rilievi. Sulla vicenda indaga la squadra mobile di Roma.