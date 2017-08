Nuovamente amputato il braccio del 23enne

Le sue condizioni sono stabili ma molto gravi. E' ricoverato in coma farmacologico in terapia intensiva. La milza gli è stata asportata, ha problemi a un rene e pure il braccio che in un primo momento gli era stato ricucito, è stato nuovamente amputato al 23enne romano che vagava sulla corsia d'emergenza dell'autostrada A/20.

Sono queste le prime indicazioni che arrivano dal Policlinico dove il giovane è ricoverato da ieri.