Auto travolge militari, sei feriti

Un'automobile ha travolto un gruppo di militari dell'operazione antiterrorismo Sentinelle a Levallois-Perret, alle porte di Parigi. Sei di loro sono rimasti feriti, due in modo grave ma non sarebbero in pericolo di vita. Il sindaco del paese parla di 'un atto indubbiamente deliberato' raccontando di una Bmw che sostava in 'attesa' e poi ha accelerato 'molto velocemente', travolgendo il gruppo di militari. Blindata la zona, in corso un'operazione per rintracciare l'autista dell'auto, in fuga.

Anche la Prefettura di Hauts-de-Seine conferma che si è trattato di un 'atto volontario'. Gli inquirenti seguono ogni pista, non escluso il terrorismo. Riunione d'emergenza al ministero degli Interni per seguire la situazione.