Week end da "bollino nero", tra code e afa

Traffico da "bollino nero" in questo primo week end d'agosto che fa registrare temperature molto elevate su gran parte del Paese. La circolazione è molto intensa, in alcuni punti congestionata soprattutto in prossimità delle barriere autostradali in uscita dai principali centri urbani e in ingresso verso le località di villeggiatura - informa viabilità Italia ricordando che fino alle 22 di oggi c'è il divieto di circolazione per i mezzi pesanti superiori alle 7.5 tonnellate. Non si registrano tuttavia particolari disagi sulla rete stradale e autostradale.

I maggiori flussi di veicoli si registrano soprattutto sulle dorsali Jonica e Tirrenica e su quella Adriatica, nello specifico lungo la costa di Emilia Romagna e Marche e più a sud in Puglia sulla strada statale 16. Traffico intenso anche sulle statali 18 e 106 per spostamenti di breve e lunga percorrenza verso le località di mare del catanzarese, del crotonese e del reggino Sempre per esodo estivo in Veneto traffico intenso sulle statale 51 "Alemagna" e 12 "dell'Abetone e del Brennero".