Cane impiccato durante la festa del paese

Il Movimento animalista denuncia un nuovo atto di crudeltà su un cane in Calabria. "Ad un anno di distanza dalla terribile uccisione di Angelo a Sangineto - dice Marina Betrò - ci ritroviamo ancora in Calabria, a Zungri (Catanzaro), per denunciare l'ennesimo atto di crudeltà nei confronti di un povero cane indifeso. Billy era un cucciolone buono e amato accudito dai proprietari di un bar. Pare che Billy sia stato dapprima impiccato e, poi, infilzato con un oggetto appuntito durante la festa del paese. Naturalmente nessuno ha visto o sentito: ancora una volta questo territorio si fa riconoscere per brutalità ed omertà". "Uno dei principali obiettivi che ci siamo posti - commenta la presidente nazionale, Michela Vittoria Brambilla - è l'inasprimento delle pene per chi maltratta e uccide un animale, quindi ci batteremo fino in fondo per tutelare i più elementari diritti dei nostri amici animali.

Brutalità e omertà non possono mai prevalere, né in Calabria, né altrove. Pretendiamo giustizia per Billy".