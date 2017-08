Giochi a Parigi nel 2024 e poi a Los Angeles

È deciso: Parigi ospiterà le Olimpiadi del 2024 e Los Angeles quelle del 2028. La Città degli angeli, infatti, ha raggiunto un accordo con le Autorità organizzatrici, risolvendo la disputa con la capitale francese. Il Comitato olimpico sborserà 1,7 miliardi di dollari per i Giochi del 2024 e altrettanti (ma più 500 milioni di bonus per complessivi 2,2 miliardi di dollari) per quelli del 2028.

Los Angeles e Parigi si erano candidate tutte e due per i Giochi del 2024: il Cio in giugno aveva votato la doppia assegnazione per il 2024 e il 2028, rimandando alle due città un'intesa sull'ordine temporale. In caso di mancato accordo, il Cio si era impegnato a tornare all'assegnazione della sola edizione 2024. Los Angeles è apparsa fin da subito aperta alla possibilità di aspettare quattro anni in più, mentre Parigi ha fin dall'inizio mantenuto la linea ferma, dicendosi contraria a prolungare l'attesa